Bitteres Saisonende für den EC Bregenzerwald

Die Wälder verlieren das Entscheidungsspiel in Gröden trotz zwei Treffer von Roberts Lipsbergs.

Im allesentscheidenden Spiel zwischen dem HC Gherdeina und dem EC Bregenzerwald um den letzten verbliebenen Play Off Platz konnten sich die Südtiroler denkbar knapp mit 3:2 durchsetzen. So endet die Saison für das Team von Markus Juurikkala trotz einer starken Serie, in der der Gegner bis aufs Letzte gefordert wurde.

Die Wälder ließen im Kampf um das Weiterkommen ins Viertelfinale nichts unversucht. Direkt nach dem Heimsieg am Donnerstag wurde mit der Organisation der Auswärtsfahrt nach Wolkenstein begonnen. Neben Massagen und Kältekammer reiste man einen Tag früher an, um bestmöglich vorbereitet zu sein. Auch eine 50 köpfige Fangruppe nahm kurzfristig den Weg auf sich, um die Mannschaft vor Ort lautstark zu unterstützen. Und diese machte auch von Beginn weg klar, dass man andere Pläne wie den Sommerurlaub hatte. Trotz guter Möglichkeiten war wie in den letzten beiden Begegnungen häufig bei Colin Furlong Endstation, der insgesamt 43 Schüsse auf seinen Kasten abwehrte. Gegen den Vorstoß von Roberts Lipsbergs in der 18. Minute war der Grödner Schlussmann jedoch machtlos. Der Lette feierte damit bereits seinen 100. Punkt in der Alps Hockey League. (Individualsponsor KleGü gratuliert seinem Spieler.)