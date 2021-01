Bittere Niederlage für die Bulldogs Dornbirn

Die Dornbirner mussten sich heute dem Villacher SV auswärts knapp mit 2:1 geschlagen geben.

Nachdem sich die Dornbirner zuletzt Salzburg knapp geschlagen geben mussten, ging es heute auswärts beim Villacher SV um wichtige Punkte. Zudem wollte das Team nach zwei Niederlagen in Folge zurück auf die Siegerstraße. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase waren es die Villacher, die durch Wolf in der 10. Minute den ersten Treffer zum 1:0 erzielten. In weiterer Folge waren die Hausherren etwas gefährlicher, doch Östlund rettete die Gäste vor einem weiteren Gegentreffer.

Guter Start ins zweite Drittel

Im letzten Abschnitt versuchten die Bulldogs noch einmal alles, um doch noch zum Ausgleich zu kommen. Doch die sich bietenden Chancen - unter anderem ein Powerplay zur Mitte des Drittels - konnten nicht genutzt werden. So kassierten die Dornbirner am Ende eine bitteres 2:1, die 3. Niederlage in Folge. Am Sonntag geht es zu Hause gegen Linz weiter.