Bittere Heimniederlage für Altach

Nach dem 6:0 Heim-Schützenfest zuletzt gegen St. Pölten ist die Niederlage gegen Mattersburg ein herber Rückschlag.

Ticker Nachlese

Ein erster Verlierer am Tag der Nationalratswahl steht fest. Es ist dies der SCR Altach. Die Rheindörfler verloren in der 9. Runde der österreichischen Fußball-Bundesliga daheim mit 0:2 gegen den SV Mattersburg. Die Tore für die Burgenländer schossen Christoph Halper (63.) und Andreas Gruber in der Nachspielzeit (91.). Nach dem 6:0 Heim-Schützenfest zuletzt gegen St. Pölten ein herber Rückschlag für die Ländle-Kicker.