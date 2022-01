Bitschi will "Vorarlberg-Allianz" gegen Impfpflicht

Vorarlberger Nationalräte sollen im Parlament geschlossen gegen die Impfpflicht stimmen, fordert FPÖ-Landesobmann Christof Bitschi.

"Vorarlberg-Allianz"

Dies nimmt FPÖ-Landesobmann Christof Bitschi als Anlass um eine „Vorarlberg-Allianz“ gegen die Impfpflicht zu fordern. Konkret appelliert Bitschi an alle Vorarlberger Abgeordneten im Nationalrat, bei der bevorstehenden Abstimmung im Parlament gegen das geplante Impfpflicht-Gesetz zu stimmen.

"Jeder muss frei entscheiden können"

"Jeder muss frei entscheiden dürfen, ob er sich impfen lassen will oder nicht. Deshalb appelliere ich an die Vorarlberger Nationalräte, im Parlament geschlossen gegen diese Impfpflicht zu stimmen", so der FPÖ-Landesparteiobmann.