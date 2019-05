Bitschi gibt Wallner Schuld an Regierungskrise

Nach der Absetzung der Regierung geht es für viele nun um die Suche nach Schuldigen - FPÖ-Landesobmann Christof Bitschi hat da genaue Vorstellungen.

“Die FPÖ war fest entschlossen, das erfolgreiche türkis-blaue Reformprojekt fortzusetzen. Das war mit Sebastian Kurz auch so vereinbart. Die schwarzen Landeshauptleute, allen voran Landeshauptmann Wallner haben dann aber eine äußerst ungute Rolle eingenommen und mit ihrer Forderung nach mehr Macht diese Regierung zu Fall gebracht. Sie haben in Wahrheit die Stabilität des Landes gefährdet”, schreibt Christof Bitschi, Vorarlberger Landesobmann der FPÖ in einem Statement kurz nach der Absetzung der Bundesregierung.