Bitschi für härteres Vorgehen gegen "Integrationsverweigerer"

Während sich die Landesregierung in einer aktuellen Anfragebeantwortung zufrieden zeigt mit den Integrationsmaßnahmen des Landes, sieht FPÖ-Landesobmann Christof Bitschi im Bereich der Integration "riesige Probleme".

Kontrolliert das Land zu wenig?

In diesem Zusammenhang übt der FPÖ-Landesobmann Kritik an der Integrationspolitik der Landesregierung. "Bei Schwarz-Grün läuft es so, dass das Land zwar um viel Geld umfassende Angebote zur Integration bereitstellt. Ob diese Angebote aber auch tatsächlich so angenommen werden, dass sie den gewünschten Erfolg bringen, wird in Wahrheit nicht kontrolliert", behauptet Bitschi und erklärt weiter: "Bei der schwarz-grünen Mindestsicherung bekommt jeder Asylberechtigte, der neu zu uns ins Land kommt, von Anfang an die vollen Leistungen. Es wird auch nicht gefordert, dass die Integrationsmaßnahmen, wie Sprach- und Wertekurse, erfolgreich und positiv abgeschlossen werden, es reicht schon, wenn man sie besucht".