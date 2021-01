Bitschi fordert "Lockdown endlich beenden"

Während die schwarz-grüne Bundesregierung am Montag über die nächste Verlängerung des harten Lockdowns nach dem 8. Februar entscheidet, spricht sich FPÖ-Landesobmann Christof Bitschi für ein "rasches Aufsperren des Landes" aus.

Der Lockdown richte enormen wirtschaftlichen Schaden, und auch die Kollateralschäden im Gesundheitsbereich seien enorm, ist Bitschi überzeugt. Der Lockdown müsse endlich beendet werden, so der FPÖ-Landesobmann.

Es müsse Öffnungsschritte mit klaren Regeln, statt eines "Dauer-Lockdowns" geben. Bitschi sieht zunehmendes Unverständnis und Unmut in der Bevölkerung, das sei den Menschen nicht mehr zuzumuten. Von einer Überlastung des Gesundheitssystems könne keine Rede mehr sein, meint der Vorarlberger FPÖ-Chef.

Bitschi fordert in seiner Aussendung am Sonntag ein Aufsperren der Wirtschaft mit vernünftigen Sicherheitskonzepten, sofortige Rückkehr zum regulären Unterricht an den schulen und ein Ende der Ausgangsbeschränkungen.