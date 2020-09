Bitschi fordert Kurswechsel bei Integrationspolitik

Einen Kurswechsel in der Integrationspolitik fordert FPÖ-Landesobmann Christof Bitschi anlässlich des heute von Bundesministerin Susanne Raab (ÖVP) präsentierten Integrationsberichts 2020.

"Der Integrationsbericht ist eine Dokumentation des Scheiterns einer Zuwanderungs- und Integrationspolitik der falschen Toleranz. Die daraus resultierenden Probleme werden sowohl im Integrations-, im Sicherheits-, als auch im Sozialbereich bei uns im Land immer größer statt kleiner. Deshalb muss es jetzt endlich zum schon längst überfälligen Kurswechsel in der Integrationspolitik kommen", so Bitschi.

Integrationsverweigerer sollen nicht belohnt werden

In diesem Zusammenhang übt Bitschi einmal mehr Kritik am schwarz-grünen System der Vorarlberger Mindestsicherung. "Wenn die ÖVP-Integrationsministerin kritisiert, dass in Wien 55 Prozent der Mindestsicherungsbezieher Nicht-Österreicher sind, dann sollte sie sich einmal die Zahlen des schwarz-grünen Systems in Vorarlberg zu Gemüte führen. Denn hier sind bereits fast 60 Prozent der Mindestsicherungsbezieher Nicht-Österreicher. Anstatt die Zuwanderung in unser Sozialsystem zu stoppen, wird diese durch das schwarz-grüne Modell sogar noch gefördert", kritisiert der FPÖ-Landesobmann.