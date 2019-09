Bitschi erwartet "vollumfängliche und rasche Aufklärung"

Vorarlbergs FPÖ-Obmann Christof Bitschi erwartet sich eine "vollumfängliche und rasche Aufklärung" der Vorwürfe gegen Ex-Parteichef Heinz-Christian Strache

Parteiobmann Norbert Hofer werde alles tun, "um - falls sich die Vorwürfe bestätigen - in allen Bereichen für Ordnung zu sorgen", erklärte Bitschi in einer Stellungnahme gegenüber der APA.

Keine Kenntnis

Von einem Spesenkonto in Wien bzw. dessen behaupteten Umfang habe man in Vorarlberg keine Kenntnis gehabt. Für die FPÖ Vorarlberg garantierte Bitschi einen "rechtmäßigen und sehr sparsamen Umgang mit unseren Geldern" - das sei es auch, was sich die Menschen zu Recht erwarteten.