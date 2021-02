Bitschi erteilt Maskenpflicht im Freien klare Absage

FPÖ-Landesobmann Christof Bitschi: "Die Landesregierung muss die Aufforderung des Bundes nach einer verschärften Maskenpflicht im Freien ablehnen."

Freiheitliche lehnen geplante Verschärfung ab

Von der Verschärfung der Maskenpflicht sollen laut Schreiben des Ministeriums vor allem die Stadtzentren erfasst werden. Wörtlich heißt es dort: "Dabei sollen insbesondere Einkaufsstraßen mit hoher Frequenz und entsprechende Gebiete in Stadtzentren von der FFP2-Maskenpflicht im Freien erfasst sein." Das würde, laut Bitschi, dazu führen, dass in unseren Innenstädten etwa in Bregenz, Dornbirn und Feldkirch bald eine generelle Maskenpflicht – unabhängig von der schon geltenden 2-Meter-Abstand-Regel - im Freien gelte. "Wir Freiheitliche lehnen eine derartige Regelung ab und fordern die Landesregierung auf, dies ebenfalls zu tun. Diese ständigen neuen Unsinnigkeiten aus Wien, dürfen nicht immer einfach abgenickt und widerspruchslos umgesetzt werden", so Bitschi.