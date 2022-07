Bitsche soll in Steyr Spielpraxis sammeln

Der Ludescher wird von Altach nach Oberösterreich verliehen.

Noah Bitsche erhält kommende Saison Spielpraxis in der Admiral 2. Liga. Der Ludescher wird für eine Saison an Vorwärts Steyr verliehen.



Bitsche war im vergangenen Sommer von der Akademie Vorarlberg nach Altach gewechselt, wo er bislang vorwiegend bei der Juniors-Mannschaft eingesetzt wurde. Am 22. Spieltag feierte der 19-Jährige sein Debüt und den bis dato einzigen Einsatz in der Österreichischen Bundesliga gegen den FC Red Bull Salzburg.



Bitsches Vertrag beim CASHPOINT SCR Altach läuft noch bis Saisonende 2022/23 und beinhaltet eine Option auf Verlängerung um eine weitere Spielzeit.



Werner Grabherr, Sportlicher Leiter: „Noah Bitsche hat in seiner ersten Saison im Erwachsenenfußball eine gute Entwicklung genommen und konnte mit den Einsätzen bei der Juniors Mannschaft zusätzlich Spielzeit sammeln. In Steyr hat Noah eine gute Plattform, um einen weiteren Schritt zu machen und sich zu beweisen, was wir ihm voll und ganz zutrauen.“



Noah Bitsche

Geburtsdatum: 29.01.2003

Nationalität: Österreich

Position: Zentrales Mittelfeld

Beim SCRA seit: 01.07.2021