Bisher stärkste Impfwoche mit 33.500 Immunisierten

Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher meldet für Vorarlberg einen neuen Rekord an verimpften Dosen – die Impfrunde schließt am heutigen Montagabend mit über 300 weiteren Schutzimpfungen ab.

All jene, die neu geimpft sind, bittet die Gesundheitslandesrätin, für die Impfung auch im Familien- sowie im Freundes- und Bekanntenkreis zu werben und weitere Menschen zu überzeugen. "Denn jede einzelne Impfung hilft, diese Pandemie endlich hinter uns zu lassen", bekräftigt Rüscher. Wer sich jetzt im Online-Portal für eine Impfung registriert, erhält zeitnah die Einladung zum konkreten Impftermin, versichert die Landesrätin: "12- bis 15-Jährige, die sich anmelden, können mit einem Impfangebot noch vor dem Start in die Sommerferien rechnen“.

Ihren Dank richtet die Gesundheitsreferentin einmal mehr an alle bereits geimpften bzw. für eine Impfung vorgemerkten Mitbürgerinnen und Mitbürger und an die Teams in den Impfstraßen: "Es macht mich einfach sehr stolz zu sehen, wie Vorarlberg in dieser Situation zusammenhält". Für die jüngste Impfwoche haben über 33.500 Personen eine Impfeinladung erhalten. Mehr als 16.500 erhielten bis Sonntagabend (6. Juni) die erste Teilimpfung, an über 17.000 Menschen ging die zweite Dosis für den vollen Impfschutz.