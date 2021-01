Bisher 8.600 Impfungen in Vorarlberg verabreicht

In Vorarlberg wurden bisher 8.600 Personen geimpft. Das hat Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher (ÖVP) am Donnerstagnachmittag bekannt gegeben.

Impfquote

Die Impftermine funktionierten reibungslos, die Impfungen selbst würden gut vertragen. "In den ersten Heimen lag die Impfquote beim Pflegepersonal bei rund 30 Prozent, aktuell lassen sich bis zu 86 Prozent in den einzelnen Heimen impfen", so Wiesflecker. Die ursprünglich zurückhaltende Impfbereitschaft führte die Landesrätin auch auf die sehr kurzfristig angesetzten Impftermine "mitten in der Weihnachtszeit" zurück. In 20 Heimen wurden bisher 1.370 Personen geimpft, 818 Bewohner und 552 Pflegende. Bei den Bewohnern lag die Impfquote bei 80 Prozent.