Bischofsberger: "Impfstoffe sind sehr wirksam"

Der Tamiflu-Erfinder Norbert Bischofsberger zeigt sich begeistert von den Impfstoffen gegen das Coronavirus.

Noch im Frühjahr prophezeite Bischofsberger, dass die Entwicklung eines Impfstoffes gegen das Coronavirus Jahre dauern könnte. In der "Vorarlberg live"-Sondersendung zum dritten Lockdown am Freitagabend nahm Bischofsberger diese Ausnahmen zurück und zeigt sich begeistert von den Impfstoffen am Markt. "Auch die fünf Prozent der Geimpften, die sich trotzdem mit Virus infiziert haben, zeigen einen sehr milden Verlauf."