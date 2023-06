Bis zu 32 Grad zum Wochenstart - auf Hitze folgen Gewitter und Kaltfront

Startet die Woche noch heiß mit bis zu 32 Grad, ist in der Nacht auf Freitag eine Kaltfront angekündigt.

Am Montag scheint die Sonne, es wird wieder heiß. Von der Früh weg gibt es aber auch einige Wolken über den Gipfeln. Dass dabei von der Schweiz her ein kleiner Regenspritzer das Rheintal oder den Bodensee erreicht, ist nicht auszuschließen. Ab dem Vormittag quillt es über den Bergen. Am Nachmittag sind in der heißen und leicht schwülen Luft Hitzegewitter vor allem im Bergland möglich, diese sollten aber nicht verbreitet auftreten. Die Höchsttemperaturen liegen bei 25 bis 31 Grad.

Saharastaub am Dienstag

Am Dienstag ist es trotz ausgedehnter Bewölkung weit über den Gipfeln recht sonnig. Es wird neuerlich heiß und dazu leicht föhnig. Saharastaub in der Luft kann aber für diffuse Sicht sorgen. Nachmittags bilden sich ein paar überschaubare Haufenwolken über den Bergen. Vor allem in den Abendstunden sind in der schwülwarmen Luft einzelne, dafür aber kräftige Wärmegewitter möglich. Die Tiefstwerte liegen bei 12 bis 19 Grad. die Höchstwerte bei 27 bis 32 Grad.

Sicht auch am Mittwoch beeinträchtigt

Am Mittwoch wird es in der ersten Tageshälfte sehr sonnig, auch bald sehr warm bis heiß und dazu schwül. Mit einer mäßigen Föhnströmung bleibt auch die Sicht durch Saharastaub beeinträchtigt. Nachmittags bis abends quillt es über den Bergen und es können sich einzelne, aber zum Teil kräftige Regenschauer und Gewitter bilden. Die Tiefstwerte liegen bei 14 bis 19 Grad, die Höchstwerte bei 26 bis 32 Grad.

Kaltfront in der Nacht auf Freitag

Am Donnerstag zeigt sich zuerst noch wenig Änderung am recht sonnigen und heißen Wetter. Es wird aber noch etwas schwüler und am Nachmittag quillt es stärker. Gegen Abend, aber vor allem zum Tagesende hin sind mit Annäherung einer Kaltfront kräftige Gewitter und Regengüsse möglich. Die Höchstwerte liegen bei 25 bis 30 Grad. Am Freitag ist es mit der Hitze vorbei. Bei einer Westströmung ist es wechselhaft und merklich weniger warm. Die Höchsttemperaturen liegen eher nur mehr um die 20 Grad.