Bis zu 25 Grad am Mittwoch - dann kommt die Kaltfront

Eine südwestliche Strömung bringt am Mittwoch nochmals warmes Oktoberwetter, bis zu 25 Grad sind möglich. Schon am Donnerstag bringt eine Kaltfront kühleres Wetter.

Bevor es im Alpenraum spürbar kühler wird, zeichnet sich am Mittwoch angenehme Oktoberwärme ab. Mit einer Südwestströmung wird es föhnig und nachmittags sehr mild. Der Föhn kommt stellenweise mit kräftigen Böen in die Täler durch. Dazu scheint bei nur hohen Wolken häufig die Sonne. Föhnbedingt können die Temperaturen bis zu 25 Grad steigen.

Kaltfront am Donnerstag

Am Donnerstag kommt Österreich in den Einfluss eines Randtiefs, welches in Deutschland zum ersten Sturm des Herbstes führt. Zwar sollten wir vom Sturm weitgehend unberüht bleiben, die Kaltfront bringt aber eine nachhaltige Umstellung zu kühlem Wetter. Vermutlich sind die Wolken von Beginn an dicht und schon bald fällt verbreitet Regen, es kühlt ab. Am Nachmittag sind noch einmal sonnige Auflockerungen zu erwarten. Die Schneefallgrenze liegt um die 2000 Meter, oft weht lebhafter Westwind. Die Tiefstwerte liegen bei 8 bis 12 Grad, die Höchstwerte bei 9 bis 14 Grad - die Temperaturen bewegen sich also insgesamt nur wenig.