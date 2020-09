Bis zu 20.000 Zuschauer bei Supercup in Budapest

Am Donnerstagabend spielt der FC Bayern München in Ungarn gegen den FC Sevilla um den europäischen Supercup. Trotz hoher Infektionsraten in Budapest will die UEFA einen Pilottest mit tausenden Fans durchziehen.

Ein Bayern-Fan aus Vorarlberg hat die Reise nach Budapest angetreten und berichtet für VOL.AT wie die Situation, auch bezüglich Corona-Maßnahmen, bei der Anreise, vor dem Spiel in Budapest und beim Supercup in der Puskas Arena ist.

Supercup-Reise im Liveticker

Einen Monat nach dem Champions-League-Triumph in Lissabon strebt der FC Bayern München den nächsten Titelgewinn an. Der Triple-Sieger spielt im Corona-Risikogebiet Budapest am Donnerstag (21.00 Uhr) gegen Europa-League-Gewinner FC Sevilla um den europäischen Supercup.

Pilottest der UEFA mit Zuschauern

Die Europäische Fußball-Union will trotz hoher Infektionswerte in Ungarns Hauptstadt bis zu 20 000 Zuschauer in die Puskas Arena lassen. Dieser Pilottest der UEFA in der Corona-Krise ist umstritten. Auch einige hundert Bayern-Fans wollen trotz Reisewarnungen ihre Mannschaft im Stadion unterstützen.

Trainer Hansi Flick will sich mit seinen Profis um Kapitän Manuel Neuer ganz auf das Sportliche fokussieren. Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge sagte, man wolle in diesem Jahr jeden sich bietenden Titel mitnehmen. Der deutsche Rekordchampion will den UEFA-Superpokal zum zweiten Mal nach 2013 gewonnen. Damals besiegten die Münchner mit Trainer Pep Guardiola den FC Chelsea in Prag nach Elfmeterschießen.