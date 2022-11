Bis heute verschwunden: F1-Team verlor Diamant beim Monaco-GP

Als der damalige Vorarlberger F1-Pilot Chritian Klien den Frontflügel seines Jaguars verlor, verschwand auch ein 250.000 Dollar-Diamant. Dieser wurde bis heute nicht gefunden.

Der Crash von Christian Klien in der Startrunde des Formel-1-Grand-Prix von Monaco 2004 war für Jaguar doppelt teuer. Im Zuge des Unfalls des Vorarlbergers vor der Loews-Haarnadelkurve ging nämlich der in die Schnauze des Boliden eingelegte und 250.000 Dollar teure Diamant des damals neuen Jaguar-Sponsors Steinmetz verloren.

Promotion für "Ocean's Twelve"

Marketing-Genies fanden damals, dass es eine gute Idee wäre, zur Promotion des Films "Ocean's Twelve" (der in jenem Jahr Premiere feierte) einen Edelstein an beiden Jaguars anzubringen. Keine kluge Idee - wenn man bedenkt, dass die F1-Piloten mit knapp 300 km/h an Leitplanken vorbeirauschen. Es kam, wie es kommen musste. Schon in der ersten Runde landete Christian Klien in der Bande - der 250.000 Dollar-Stein verschwand und wurde bis heute nicht gefunden.