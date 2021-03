Bis Donnerstag Frühling, dann kommt die Kaltfront

Hoch "Jacqueline" sorgt in den kommenden Tagen für Frühlingsgefühle, am Freitag stürzen die Temperaturen mit einer Kaltfront jedoch nochmal ab.

Am 20. März startet der kalendarische Frühling, die Meteorologen sind dem Kalender jedoch ein paar Wochen voraus. Aus statistischen Gründen startet so auch der Frühling am Monatsersten und zeigt sogleich, was er kann. Hoch "Jacqueline" sorgt in den kommenden Tagen für meist sonniges und sehr mildes Frühlingswetter, die 20-Grad-Marke rückt in greifbare Nähe. Typisch für diese Jahreszeit folgt am Freitag jedoch ein kräftiger Temperaturrückgang inklusive Schnee fast bis in tiefe Lagen. Das nächste Hoch lässt anschließend nicht lange auf sich warten.