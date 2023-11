Birkenreisig für neuen Besen

Traditionelles Besenbinden der Bildsteiner „Beasariesar“ zum Faschingsauftakt.

Die im Vorjahr neu formierte Faschingszunft Bildstein rund um Obmann Mathias Böhler lud zum Auftakt in die „fünfte Jahreszeit“ am 11.11. ins Dorfzentrum zu einem geselligen Abend. Das Stell-dich-Ein der Faschingsnärrinnen und -narren wurde auch dazu genützt, um wiederum einen neuen übergroßen Besen für die Umzüge herzustellen. Die „Beasariesar“, wie die Zunft traditionell genannt wird, werden ihr Erkennungsmerkmal im kommenden Fasching auf diversen Umzügen, aber vor allem beim eigenen „Beasariesar-Umzug“ am 20. Jänner 2024, präsentieren.