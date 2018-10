Biomasse überholt Heizöl bei Vorarlbergs Haushalten

Bioenergie hat es kürzlich geschafft, die jahrzehntelange Dominanz von Heizöl bei der Raumwärmeversorgung der Vorarlberger Haushalte zu brechen, ist den Daten der Statistik Austria zu entnehmen.

Holzenergie in Einzelfeuerungen eroberte 2015/16 einen Anteil von 34 Prozent am Raumwärmemarkt; rechnet man die Fernwärme aus Biomasse dazu, kommt man auf 41 Prozent. Die Zahl der Haushalte, die Scheitholz-, Pellets- oder Hackgutkessel als primäres Heizsystem nutzen, erhöhte sich seit 2003/04 um 5.000 Stück auf etwa 34.000. Heizöl deckt nur mehr 29 Prozent des Raumwärmebedarfs; 2003/04 erzeugte Heizöl noch die Hälfte der Raumwärme in Vorarlbergs Wohnungen. Die Anzahl der Ölheizungen verringerte sich im Vergleichszeitraum von 63.000 auf 41.000 Exemplare. Aufgrund der Reduzierung des Heizölverbrauchs und milder Heizperioden verzeichnet der Gebäudesektor im Ländle seit 1990 einen Rückgang der Treibhausgasemissionen um 28 Prozent.

Endverbrauch_Raumwa__rme

Fernwärme fast ausschließlich aus Biomasse Die in Vorarlberger Wohnräumen eingesetzte Fernwärme hat sich seit 2003/04 etwa verdoppelt, rund 18.000 Haushalte sind an das Fernwärmenetz angeschlossen. 125 Biomasse-Heizwerke und fünf Biomasse-Kraftwärmekopplungen sorgen für einen biogenen Anteil von 92 Prozent an der Fernwärmeproduktion, das ist doppelt so viel wie im Bundesschnitt. Einzig das Burgenland erzielt mit 99 Prozent einen höheren Anteil von Biomasse-Fernwärme.

Noch kein Bekenntnis zum Ölheizungsverbot Der Abkehrtrend vom Heizöl hat sich in den letzten Jahren mit den gesunkenen Ölpreisen verlangsamt, ein Bekenntnis zu einem Verbot für Ölheizungen wie in Niederösterreich oder dem Burgenland gibt es in Vorarlberg aber noch nicht. Gas- und Stromheizungen konnten über die letzten Jahre ihre Anteile von etwa 12 Prozent bzw. 9 Prozent am Raumwärmeverbrauch halten. Die am Markt stark zulegenden Wärmepumpen und Solaranlagen steuern 6,5 Prozent bzw. 2,5 Prozent der Raumwärmemenge bei. In Vorarlberg wurde 2016 mehr Solarwärme erzeugt als in Kärnten, Salzburg, Wien oder dem Burgenland. Bei der 2017 in Österreich installierten Kollektorfläche liegt Vorarlberg mit 10.500 Quadratmetern sogar auf Rang vier der Bundesländer. Die laut Energiestrategie Vorarlbergs für 2020 geplante Reduktion des Raumwärmeverbrauchs um 20 Prozent gegenüber 2005 konnte bisher nicht realisiert werden; eine Hürde auf dem Weg zur Energieersparnis stellt dabei der Anstieg der Bruttogeschossfläche der Wohngebäude um 14 Prozent seit dem Jahr 2005 dar.

Haushalte_Heizung

Höchstwert für Bioenergie 2016 Bioenergie nimmt einen Anteil von 16 Prozent am Energieverbrauch in Vorarlberg ein, unter den erneuerbaren Energien kommt Bioenergie auf 41 Prozent. Ohne Bioenergie läge der Erneuerbaren-Anteil am gesamten Energieverbrauch statt 40 Prozent nur bei 24 Prozent. Seit 1988 hat sich der Bioenergieeinsatz in Vorarlberg mehr als verdreifacht und erreichte 2016 seinen bisherigen Höchstwert. Um die Jahrtausendwende kam es mit dem Bau zahlreicher Biomasseheizwerke und -heizkraftwerke zu einem steilen Anstieg beim Einsatz biogener Brenn- und Treibstoffe. Auch der relativ konstante Brennholzeinsatz erfuhr in den letzten beiden Jahren eine Steigerung. Somit war Scheitholz 2016 mit einem Anteil von 43 Prozent wichtigstes biogenes Sortiment, vor Hackschnitzeln, Sägenebenprodukten und Rinde mit 33 Prozent, gefolgt von Biotreibstoffen (13 Prozent).

Wasserkraft stellt die Hälfte der erneuerbaren Energien Rund die Hälfte der Produktion erneuerbarer Energien in Vorarlberg geht auf das Konto der Wasserkraft, die 77 Prozent zum Stromaufkommen beiträgt. Vorarlberg importiert ein Fünftel seines Strombedarfs – aufgrund langfristiger vertraglicher Bindungen vor allem aus Baden-Württemberg. Der Anteil Erneuerbarer in der Elektrizitätszeugung beträgt im Ländle laut EU-Richtlinie 81,6 Prozent, womit der Durchschnitt Österreichs (71,7 Prozent) deutlich übertroffen wird. Hinter der Wasserkraft wird der meiste Ökostrom aus Photovoltaik produziert, ihr Beitrag zum Stromaufkommen beträgt 2,8 Prozent. Mit 24 Biogasanlagen und fünf Biomasse-KWK-Anlagen deckt Biomasse 1 Prozent des Stromverbrauchs. Windkraftanlagen konnten sich in Vorarlberg noch nicht durchsetzen. Eine Verwirklichung des geplanten (bescheidenen) Windkraftausbaus von drei bis fünf größeren Anlagen bis 2020 ist aufgrund von Widerständen des Natur- und Landschaftsschutzes derzeit nicht absehbar.

Fernwa__rme