Biologe zu Killer-Hornissen: Könnte es sie auch bald in Vorarlberg geben?

Die als Killer-Hornisse betitelte Asiatische Riesenhornisse sorgt derzeit in den USA für Wirbel. Warum Vorsicht geboten ist und wie wahrscheinlich es ist, dass die Art auch zu uns kommt, verrät Biologe Klaus Zimmermann.

Killer-Hornissen sorgen derzeit in den USA für großes Aufsehen. Doch wie unterscheidet sich diese "gefährliche" Art von den heimischen Hornissen? "Man muss aufpassen, was man da vergleicht", erklärt Biologe Klaus Zimmermann. Die heimische Hornisse sei relativ groß, die Königin könne bis zu 4 Zentimeter lang werden. "Dann gibts eben zwei asiatische Hornissen und beide Arten sind mittlerweile in andere Länder eingeschleppt worden", so Zimmermann. Die asiatische Hornisse habe man bereits in Deutschland entdeckt. Sie sei kleiner als die heimische Hornisse und auch nicht gefährlicher, dennoch werde sie immer wieder als "Killer-Hornisse" beschrieben.