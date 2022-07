Biologe klärt auf: Erwartet uns jetzt ein Wespenplage?

Heuer sind die Wespen gefühlt früher dran. Laut Biologe Klaus Zimmermann gibt es heuer ein "gutes Wespenjahr".

Sind heuer mehr Wespen unterwegs als sonst? "Wir haben im Moment mehr Wespen, was aber auch bedeuten kann, dass sie einfach früher dran sind", erklärt Klaus Zimmermann, Biologe und Inatura-Fachberater.

"Ein gutes Jahr" für Wespen

Der Sommer 2022 sei für die Insekten ideal: In trockenen und warmen Jahren sind die Völker früher entwickelt. "Die haben heuer wirklich ein gutes Jahr", meint Zimmermann im VOL.AT-Gespräch. Gerade bedrohte Großwespen und Hornissen habe es im letzten Jahr kaum gegeben. Diese Bestände hätten sich erholt, was erfreulich sei. Mehr Wespen können aber auch mehr Ärger bedeuten: "Für die Leute, die im Freien essen, sind natürlich manche Wespenarten wirklich lästig heuer."

Je heißer, desto aktiver sind sie

Wespen fliegen nicht nur auf Süßes, sondern auch auf Grillgut und Co. Ausgewachsene Wespen ernähren sich nur von zuckerhaltigen süßen Substanzen, wie der Biologe erklärt. "Aber ihre Larven füttern sie zum Teil mit Fleisch, Schinken und Ähnlichem", meint er. Im Hochsommer von Juli bis Mitte August ist Hochzeit für die Wespen. "Die Tiere sind ja wechselwarm und je heißer es ist, desto aktiver sind sie", verdeutlicht Klaus Zimmermann gegenüber VOL.AT. Die Insekten seien aber nicht aggressiver, sondern nur aktiver und bräuchten daher auch mehr Süßes.

Plage immer subjektiv

"Der Begriff Plage ist immer was Menschliches", so der Biologe. Es beziehe sich rein auf menschliche Befindlichkeiten. "Die Tiere können lästig werden", gesteht er ein. So wie sich die Bestände heuer entwickeln, könne es mancherorts sein, dass die Tiere als störend empfunden werden. Bei der Inatura, wo Zimmermann als Fachberater tätig ist, gehen derzeit vermehrt Anfragen zum Thema Wespen ein. Auch für Kammerjäger Knoll aus Hard gibt es heuer mehr zu tun: Es seien vermehrt Wespen unterwegs, erklärt Ronald Knoll gegenüber VOL.AT. Das Insekt werde generell als lästig empfunden, das Thema einer Plage sei daher immer subjektiv: "Es gibt Leute, für die ist es früher eine Plage", verdeutlicht auch er.