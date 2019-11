Biographie eines Widerständigen in Wort und Bild

Buch. Eindrückliche Stimmen für Georg Schelling bei der Gedenkfeier mit Buchvorstellung.

Die Carl Lampert Woche 2019 gastierte kürzlich in der Berggemeinde. Im Fokus stand das mutige Handeln und Wirken des gebürtigen Buchers Georg Schelling (1906 – 1981). Der Priester und Chefredakteur des Vorarlberger Volksblattes informierte damals in mehreren publizierten Artikeln über das tatsächliche Vorgehen des nationalsozialistischen Regimes. Die Konsequenz folgte 1938 mit der siebenjährigen Gefangenschaft im Konzentrationslager Dachau und im KZ Buchenwald bei Weimar. Schelling blieb dabei aber nicht sprachlos. Als Lagerkaplan und mit der späteren Ernennung des Münchner Bischofs zum Dekan, rettete der Geistliche durch sein Verhandlungsgeschick vielen Menschen das Leben. Parallelen zu den Gräueltaten des NS – Regimes zog Pfarrer Marius Dumea bei seiner bewegenden Predigt.

Der aus Rumänien stammende Seelsorger erlebte in seiner Kindheit noch ein System wo Unterdrückung und Sprachlosigkeit an der Tagesordnung standen. Bei der Gedenkfeier im voll besetzten Gemeindesaal zollten u.a. Bgm. und Hausherr Franz Martin, Caritas – Direktor Walter Schmolly und Oberst Prof. Erwin Fitz, dem Wirken von Georg Schelling, der 1961 den Ehrentitel „Monsignore“ erhielt, ihren Respekt. „Es waren oft Einzelkämpfer die dem Widerstand eine Stimme gaben“, resümierte Wolfurts Dorfhistoriker DI. Richard Eberle in seinem Statement.