Bingo lebt noch

Wir müssten gerade jetzt etwas unternehmen. Etwas. Wenigstens das. Man sollte vor allem, was sag ich, wir müssten alle miteinander uns erst einmal darüber im Klaren werden, ob wir wirklich müssen, bevor man den Dings da hereinholt und womöglich noch einen Haufen Geld dafür zahlt! Nein, nicht so! Wir müssen von ganz vorne beginnen und es wäre gerade jetzt wichtig, dass ein jeder von uns mit gutem Bleistift vorangeht.

Wir sollten zu allerst den Mögl holen, um endlich einmal etwas Neues zu bewirken. Wenn wir uns akkurat den Müsstl vorknöpfen, und zwar ordentlich, dann käme auch der Söttl dran und könnte sich nicht dauernd in Könntilien herumtreiben. Ich warne euch alle eindringlich: solange wir nicht in der Läge sind, den Müsstl zu versötteln und den Söttl zu vermüssteln, werden wir ewig dahinnichteln und wenneln und aberln bis man die nötigen Gründe endgültig beseitigt hattelt. Tuttel. Jawohl! Von Grund auf.

Auf nach Grund! Es fehlt nicht eines stichhaltigen Grunds nicht, warum wir nicht schon längst den Sachverein gegründet haben, um dem Hund auf den Puls zu füdeln und zu schauen, was eigentlich drinn ist im Sack, in dem vermaledeiten. Außen huidi und innen pfuidi!

Heidi, ich sage Dir: das brauchst du dir doch nicht gefallen lassen, nicht doch, da würde unsereins sich dochtens längst mitnichten gefoppt füllen. Aber? Was aber! Ja aber, was heißt denn das? Ja meint ihr mit derartigen Meineln könnt ihr ohne Hilfe noch irgend etwasseln? Lasst uns nach Grundensach fahren, um uns an Ort und Stelle zu überwiegeln und zeugen, was erst einmal bewaldet und -wiesen sein muss.