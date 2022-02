"Bin überzeugt, dass es bald vorbei ist"

Norbert Bischofberger sprach in "Vorarlberg LIVE" über das Pandemie-Ende und ein Covid-Medikament als Hoffnungsträger.

Er entwickelte das Influenza-Therapeutikum Tamiflu und war außerdem an der Entwicklung von Medikamenten gegen Viruserkrankungen wie HIV, Hepatitis C und Hepatitis B beteiligt. Norbert Bischofberger kommt gebürtig aus Mellau und gehört zu den erfolgreichsten Forschern auf seinem Gebiet. In "Vorarlberg LIVE" sprach er mit Moderator Pascal Pletsch über den Forschungsstand bei der Entwicklung von Covid-Medikamenten.

Video: Zuverlässigkeit von Tests

Video: Mutationen

Video: Covid-Medikament

Video: Covid-Medikamente am Markt

Video: Einnahme der Covid-Medikamente

Norbert Bischofberger zeigt sich bei "Vorarlberg LIVE" jedenfalls davon überzeugt, dass es bald ein wirksames Mittel gegen Covid gibt. "Es dauert natürlich lange, ein Medikament zu entwickeln. Grund dafür sind klinischen Studien, in denen das Medikament auf Sicherheit, Verträglichkeit und Wirksamkeit geprüft werden muss." Er selbst wisse von drei kleineren Biotechnologie-Firmen in den USA, die bereits daran arbeiten. "In den nächsten zwei Jahren haben wir ein richtig gutes Mittel zur Behandlung und zur Prophylaxe einer Coronavirus-Infektion", ist der gebürtige Bregenzerwälder, der in Kalifornien forscht und lebt, überzeugt. Auch weitere Corona-Auffrischungsimpfungen, die dem Virus und möglichen Mutationen angepasst sind, hält Bischofberger für realistisch. "Das ist bei der jährlichen Influenzaimpfung nicht anders."