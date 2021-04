"Bildungsdirektion hat kein Interesse an Datenlage"

Statistikexperte Dr. Erwin Neuwirth sprach in "Vorarlberg LIVE" über den Impfturbo und die Situation an den heimischen Schulen.

Der Altersschnitt bei Corona-Infektion sinkt immer weiter, auch auf den Intensivstationen sind immer jüngere Patienten. In Vorarlberg wurden im Bregenzerwald und in Lustenau vermehrt positive Tests von Unter-18-Jährigen - teilweise sogar im Kindergartenalter - verzeichnet. In Österreich würden sich nun private Projekte zur Datenlage in den Schulen formieren, wie Dr. Erwin Neuwirth in "Vorarlberg LIVE" erzählt.