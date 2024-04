„Bildstein singt“

Der Bildsteiner Kinder- und Jugendchor lädt mit dem Erwachsenenchor zum Gemeinschaftskonzert.

Gemeinsames Singen hat in der Hofsteiggemeinde große Tradition, die von der Sopranistin Birgit Giselbrecht-Plankel behutsam gepflegt wird. So engagiert sich die landauf landab bekannte Chorleiterin nicht nur im ortsansässigen Kulturverein, sondern leitet mit viel Freude den Kinderchor für Kinder ab rund vier Jahren oder „ab jenem Zeitpunkt, ab welchem die Kleinen rund zehn Minuten konzentriert singen mögen“, wie die Bildsteinerin betont. Spaß am Singen und an rhythmischen Bewegungen stehen bei den in Zwei-Wochen-Abständen stattfindenden Proben an erster Stelle. Freitagabends treffen sich hin und wieder die jugendlichen Sängerinnen, deren Zeitbudget aufgrund von Schule und Vereinstätigkeiten genauso angespannt ist wie jenes der vielengagierten Sopranistin. „Es freut mich wahnsinnig, dass die Sängerinnen und Sänger, die dem Kinderchor entwachsen sind, immer noch Freude am Singen haben. Da komme ich gerne auch am Freitagabend in den Kultursaal zur Probe“, so Birgit Giselbrecht-Plankel. Aus dem Bildsteiner Erwachsenenchor wurde mittlerweile ein Projektchor, der am kommenden Samstag gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen sowie einem Instrumentalensemble zum Frühjahrskonzert lädt. Am Samstag, den 20. April wird also ab 18 Uhr im Basilikasaal gemeinsam für einen guten Zweck gesungen.