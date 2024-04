Bildstein sang für guten Zweck

Gemeinschaftskonzert der Bildsteiner Chorformationen zugunsten von „Geben für Leben“.

Eigentlich war das Chorprojekt bereits vor vier Jahren erstmals geplant. Damals verhinderte wenige Tage vor dem Termin das Corona-Virus das Konzert. „Aufgeschoben ist nicht aufgehoben“, so der Chorobmann Norbert Greber bei seiner Begrüßung in der voll besetzten Bildsteiner Basilika. „Dieses gemeinsame Singen zugunsten eines guten Zweckes wollten wir auch nach der internen Umstrukturierung des Chores unbedingt durchführen.“ Gesagt, getan. Die Chorleiterin Birgit Giselbrecht-Plankel probte sowohl mit den Erwachsenen als auch mit den vielen Kindern (ab vier Jahren) und Jugendlichen intensiv auf das Konzert, bei welchem die Konzertbesucherinnen und -besucher zum Mitsingen aufgefordert wurden.

Der Spaß am Singen sollte so vermittelt werden. Begleitet und umrahmt wurde das vielfältige Programm, das von heiteren Kinderliedern bis hin zu anspruchsvollem Chorgesang alles bot, von einem Klarinetten-Trio mit Stefan Meusburger, Markus Helbock und Markus Böhler sowie Klavier- und Ziehharmonikaspieler Mihai Alexa. Eintrittsgeld wurde bei diesem Charity-Konzert keines verlangt, vielmehr wurden die freiwilligen Spenden – die sich im vierstelligen Bereich befanden – hernach unter großem Applaus an Susanne Marosch, der Obfrau von „Geben für Leben“ übergeben. Der gemeinnützige Verein setzt sich seit vielen Jahren für die Leukämiehilfe ein und unterstützt die kostspieligen Typisierungen für Stammzellspenden. Eine solche kann für betroffene Kinder und Erwachsene die mitunter einzige Chance auf eine Lebensrettung bedeuten.