Bildstein lud zum Gemeindefest

Offizielle Ehrung der Alt-Bürgermeisterin und ehemaliger Gemeindemandatare.

Die Amtsübergabe der ehemaligen Bürgermeisterin Judith Schilling-Grabher an ihren Nachfolger Walter Moosbrugger ging im Herbst auf Grund der Corona-Lockdown-Bestimmung nur in kleinem Rahmen über die Bühne. Ganz heimlich, still und leise möchte man meinen. Und mit dem ehemaligen Gemeindeoberhaupt, das aus persönlichen und beruflichen Gründen nicht mehr zur Wiederwahl antrat, zogen sich auch fünf der zwölf Gemeindevertreter aus ihrem Amt zurück und überließen nach eigenen Aussagen „neuen, frischen Kräften“ in der Einheitsliste den Vortritt.