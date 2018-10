Am kommenden Sonntag findet der traditionelle Herbstmarkt im Dorfzentrum statt.

Auch in diesem Jahr laden die Organisatoren des Musikvereins und der Feuerwehr am Sonntag vor dem Nationalfeiertag zum beliebten „Bildstar Markt“ ein. Herzstück des Marktes sind wie gewohnt zahlreiche Marktstände, an denen von 11 bis 16 Uhr heimische Landwirtschaftsprodukte, kulinarische Köstlichkeiten, Blumenschmuck oder Basteleien verkauft werden.