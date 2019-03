Bildergalerie: Die zehn größten Fabriken der Welt

In diesen Fabriken kann man sich leicht verlaufen. Denn mit einer Fläche von bis zu 6,5 Millionen Quadratmetern sind die größten Produktionsstätten der Welt so groß wie eine Kleinstadt.

In einem Ranking von Maschinensucher.de finden sich vor allem Technikfirmen, die meisten von ihnen aus der Automobil-Branche. Ihre hochautomatisierten Produktionslinien benötigen besonders viel Platz, sind dafür jedoch auch überaus effizient. Im Hyundai-Werk in Südkorea, unserem Platz zwei auf der Liste, werden täglich 5.600 Autos produziert – alle 12 Sekunden ein Fahrzeug.

Besonders viel Platz benötigt die Produktion von Flugkörpern. Im Boeing-Werk in Everett wird unter anderem die Boeing 787 gefertigt. Das Flugzeug ist fast 70 Meter lang und hat eine Spannweite bis zu 60 Metern – fast 44 Autos könnten auf den Tragflächen parken. In dem Montagezentrum der NASA finden Weltraumraketen Platz, die Raumfahrzeuge, Astronauten und Versorgungsgüter ins All befördern. Eine Rakete ist 65 Meter hoch – das entspricht der Höhe eines 16-stöckigen Hochhauses!

VW-Werk: Hallenfläche so groß wie Monaco

Um derart große Produktionsstätten sehen zu können, muss man jedoch nicht extra ins Ausland reisen. Die weltweit größte Fabrik befindet sich in Deutschland. Das VW-Werk in Wolfsburg führt das Ranking mit seinen 6,5 Millionen Quadratmetern mit großem Abstand an. Allein die bebaute Hallenfläche der Fabrik ist so groß wie das gesamte Fürstentum Monaco. Gegen das deutsche Traditionswerk, das seit 1938 besteht, können selbst moderne Anlagen wie die von der NASA oder Tesla nicht mithalten – ihre Werke landen lediglich auf den Plätzen drei und sechs.