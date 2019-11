Bilderbuch-Karriere mit Rekordsieg abgeschlossen

Die Höchster Radball Weltmeister Schnetzer und Bröll feierten einen grandiosen Turniersieg zuhause

Krönender Abschluss eine Bilderbuchkarriere in Höchst

Das letzte UCI-Radball-Weltcupturnier 2019 in Höchst/Vorarlberg war eine „Achterbahnfahrt“ aus hervorragendem Radballsport und Wehmut beim Abschied von Patrick Schnetzer und Markus Bröll aus der Höchster Radballszene.

Vor einer großen Zuschauerkulisse wurde den Fans Radball-Weltklasse geboten. Das Team Höchst 1 mit Patrick Schnetzer/Markus Bröll schrieb sportlich wieder einmal Geschichte. Sie gewannen nicht nur das letzte UCI-Weltcup-Ausscheidungsturnier des Jahres sondern gewannen alle vier Turniere in diesem Jahr. Das ist in der Weltcupgeschichte erst einem Team gelungen (Gebrüder Pfaffenberger vom RSV Sangerhausen/GER im Jahr 2005).

Wehmut kam noch vor der Siegerehrung in der Halle auf, als Vereinsobmann Marco Schallert in seiner unnachahmlichen Art die Verabschiedung vom Team Höchst 1 vornahm. Markus Bröll beendet mit Jahresende seine außergewöhnliche Karriere. Beruf und Familie sind die Gründe für den Rücktritt. Mangels eines entsprechenden Partners wechselt zudem Patrick Schnetzer zum RV Dornbirn und wird ab 2020 gemeinsam mit Stefan Feurstein auf Punktejagd gehen.

In den Vorrundenspielen gab es keine großen Überraschungen. Die vier Gruppen-Favoriten vom RMV Stein/GER (Vizeweltmeister 2018), RV Obernfeld (deutscher Meister), RMV Pfungen (schweizerischer Meister), und Höchst 1 (amtierende Weltmeister) belegten jeweils die ersten beiden Plätze.

Patrick Schnetzer/Markus Bröll (Höchst 1) gewannen die vier Vorrundenspiele in bestechender Manier. Dies gilt auch für den RMC Stein (Gerhard und Bernd Mlady). Das Top-Spiel war wohl der knappe aber verdiente 4:2 Erfolg von Höchst gegen den RV Obernfeld. Damit waren auch die Paarungen für das Halbfinale gegeben: die beiden deutschen Mannschaften spielten gegeneinander und Höchst 1 bekam den RMV Pfungen als Gegner.

Gut geschlagen haben sich auch Martin Lingg und Daniel König vom RV Lustenau. Mit zwei Siegen spielten die erfahrenen Sportler mit der „Wildcard“ immerhin um Platz 5 und 6. Die Dornbirner Pascal Fontain/Patrick Köck (Dornbirn 2) gewannen ein Spiel und wurden Gruppen-Vierte. Hervorzuheben wären noch das französischen Team vom VC Dorlisheim, sie legten mit ihrem dritten Vorrundenrang den Grundstein für den Einzug in das Weltcup-Finale.

Im Halbfinale mussten Schnetzer/Bröll zuerst gegen die Schweizer Meister aus Pfungen antreten. Lange Zeit wehrten sich die Eidgenossen gegen die Klasse der Weltmeister. Am Ende stand aber mit einem 6:2 für Höchst das erste Finalteam fest.

Im zweiten Halbfinale gab es dann das deutsche Duell Stein gegen Obernfeld. Die ausgeglichene Partie endete in der regulären Spielzeit mit einem 4: 4 und noch einem Freischlag. Den verwandelte zur Überraschung aller Bernd Mlady zum 5:4 Endstand. Somit stand der RMC Stein im Finale, Obernfeld spielten um Platz 3 und 4.

Das sehr fair geführte Finalspiel war über weite Strecken ausgeglichen. Die Teams kennen sich schon aus vielen wichtigen Begegnungen bei Welt- und Europameisterschaften und im Weltcup. Nach dem Führungstor durch Markus Bröll glichen die Mlady’s rasch aus, zu Halbzeit stand es 2:2. Mit zwei schnellen, perfekt ausgeführten Angriffen nach der Pause ging Stein mit 4:2 in Führung. Die Höchster konterten aber mit Traumtoren zum 4:4. Die Spannung in der Halle war unerträglich, alles rechnete mit einen Verlängerung, als Patrick Schnetzer wenige Sekunden vor Spielende mit einem platzierten Schuss den Tormann der Deutschen bezwang und somit den vielumjubelten 5:4 Siegestreffer landete.

Der Sieg von Höchst 1 in dieser spannenden, hochklassigen Partie war wohl das schönste Abschiedsgeschenk an alle treuen Radball-Fans in Höchst.