Bilder: Das sind alle neuen Meister im Nachwuchsfußball

Ländlekicker.VOL.at gratuliert den frischgebackenen neuen Champions.

Ehrung Gruppensieger in der VFV Nachwuchsmeisterschaft 2021/2022: Unter 19-Mädchen: FC Lustenau 1907; Unter 18-Oberes Play-off: SC Austria Lustenau; Unter 18-Unteres Play-off: FC Nenzing; Unter 16-Oberes Play-off A: FZM Mittelwald; Unter 16-Oberes Play-off B: FC Hard; Unter 16-Unteres Play-off A: SPG Röthis/Sulz; Unter 16-Unteres Play-off B: FC Alberschwende; Unter 16-Unteres Play-off C: FNZ Hinterwald; Unter 16-Unteres Play-off D: FC Nüziders; Unter 14-Oberes Play-off A: FC Dornbirn; Unter 14-Oberes Play-off B: SCR Altach; Unter 14-Unteres Play-off A: TSV Altenstadt; Unter 14-Unteres Play-off B: FC Nenzing; Unter 14-Unteres Play-off C: FC Lauterach; Unter 14-Unteres Play-off D: SV Frastanz; Unter 14-Mädchen: FNZ Rotachtal; Unter 13, Gruppe 1: FC Götzis; Unter 13, Gruppe 2: FC Andelsbuch; Unter 13-Gruppe 3: SC Tisis; Unter 13-Gruppe 4: SG Hofsteig;