Brand in Frastanz

Brand in Frastanz ©Dietmar Mathis

Brand in Frastanz ©Dietmar Mathis

Bilder: Brand in Frastanz

In einem Mehrparteienhaus in Frastanz ist am Mittwochvormittag ein Feuer ausgebrochen, wobei insbesondere der Dachstuhl des Gebäudes betroffen war.

Die Feuerwehr rückte umgehend aus, um den Brand zu bekämpfen. Die Einsatzkräfte starteten mit einem Innenangriff und eine Ausbreitung der Flammen zu verhindern. Zusätzlich wurde die Drehleiter aus Feldkirch zur Verstärkung angefordert.