Bilder Ausstellung von Künstlerin Maja Horvat

25 Bilder stellt die Rankweilerin zwei Tage lang in Brederis aus.

Nun stellt sie am Montag, 5. Dezember und Dienstag 6. Dezember jeweils von 16 bis 22 Uhr im Gstach Besucherzentrum Großfeldweg 1 in Brederis einTeil ihrer Werke aus. Im Rahmen der Vernissage unter dem Motto „Faces by Maja“ stehen 25 Bilder in einem Format 100 Mal 100 für den Verkauf bereit. Schon vor einigen Monaten hat Maja Horvat seine Bilder ausgestellt. In ihrer kleinen Galerie und vier Wänden kann sich Horvat vorwiegend zum Thema Portraits zurückziehen und sich ihrer großen künstlerischen Begabung widmen. Die Malerei ist für sie eine Berufung. „Portraits zu Malen ist immer das schwierigste Thema. Es sind aber spontan Menschen die mir besonders gefallen, imponieren und mich beeindrucken“, fügt Horvat abschließend hinzu. Persönlichkeiten wie beispielsweise Miss Marple waren aber auch schon Gegenstand von einem Kunstwerk. Sie hat aber schon vor längerer Zeit ein beachtliches Niveau erreicht. Maja Horvat ist auch diplomierte Yogalehrerin und hat bis zur Corona-Pandemie im Bresner Pfarrhaus jahrelang qualitativ hochwertige Kurse angeboten. Leider hat die Weltgesundheitskrise ihr aber einen Strich durch die Rechnung gemacht und forciert nun in den kommenden Jahren die Liebe zum Malen.