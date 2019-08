Bikinis und Dessous für Frauen mit großen Brüsten

BHs für große Brüste: Busen-Star Charlotte McKinney hat eine Dessous-Kollektion und Bikinis für Guess entworfen.

Schauspielerin und Model

Charlotte McKinney hat unter anderem in der Neuauflage von "Baywatch" mitgespielt ebenso wie im "Flatliners"-Remake. Zudem nahm sie an der 20. Staffel von "Dancing with the Stars" teil und ist auch ein erfolgreiches Cover-Model.