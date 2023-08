Bierheld auf der Autobahn: Vater bekämpft Auto-Brand mit kühlem Gerstensaft

Wenn das Bier nicht nur durstlöschend, sondern auch feuerschützend wird - Ein deutscher Familienvater rettet seinen Wagen vor den Flammen.

Was würden Sie tun, wenn Ihr Auto auf der Autobahn plötzlich in Flammen aufgeht? Für einen mutigen deutschen Familienvater war die Antwort auf diese Frage so unkonventionell wie bemerkenswert: Er griff zu einer Kiste Bier, um den Brand an seinem Wagen zu löschen. Ein spektakulärer Vorfall ereignete sich am Samstagmittag auf der Autobahn BAB 19 zwischen den Anschlussstellen Linstow und Malchow.