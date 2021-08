Bier und Barock in Tettnang.

Die VN und Herburger Reisen bringen Sie in die Hopfenstadt Tettnang. Erleben Sie Bierbraukunst kombiniert mit einer Führung durch die Stadt und das imposante Neue Schloss. Geprägt von herrlichen, weiten Hopfenfeldern befindet sich die Stadt Tettnang im Hinterland des Bodensees.

Geprägt von herrlichen, weiten Hopfenfeldern befindet sich die Stadt Tettnang im Hinterland des Bodensees. Über den Hügeln der Hopfenstadt liegt das Hopfengut N°20. Dort erhalten Sie eine unterhaltsame Führung rund um das würzige Gewächs und dürfen an einer schmackhaften Bierverköstigung teilnehmen. Mit Begeisterung, Leidenschaft und streng nach dem deutschen Reinheitsgebot produziert hier Familie Lochner aus ihrem selbstangebauten Hopfen vor Ort außergewöhnliche Bierspezialitäten für Kenner und Genießer. Die Stadtführung nach dem Mittagessen (exkl. Getränke) beinhaltet sehr interessante Einblicke in die Geschichte der Stadt. Tettnang wurde von den Grafen von Montfort zur befestigten Residenzstadt gebaut. Besonders ist, dass hier die einst wichtigen Handelsstraßen nicht innerhalb der ehemaligen Stadtmauern, sondern außerhalb auf dem Bärenplatz zusammenlaufen. Heute zeugen das Torschloss mit seinen Staffelgiebeln, das markante dreigeschoßige Alte Schloss und das in Eleganz und Repräsentativität kaum zu übertreffende Neue Schloss vom Reichtum der Grafen.