Bienenfreundlich rein in den Sommer

Endlich wird es wärmer. Wir starten in die wunderbare Zeit im Garten und pflanzen bienenfreundliche Blumen wie die Blume des Jahres. Der Bienensalbei hat aber noch weitere Vorzüge.

Die Kindheit unserer Sommerblumen ist schon fast abgeschlossen und sie sind bereit für den nächsten, so wichtigen Schritt. In den kommenden Tagen geht es mit ihnen ins Freie und dort sollen sie bestehen können. Getreu dem Motto "Der frühe Vogel fängt den Wurm" sollten sie in den nächsten Tagen auch in unsere Gärtnerei kommen. Dabei lässt die derzeitige Jahreszeit das Herz eines jeden Blumenliebhabers höher schlagen.