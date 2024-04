Biden kündigt neues Militär-Paket für die Ukraine an

US-Präsident Joe Biden kündigt die baldige Bereitstellung eines neuen Militär-Pakets für die Ukraine an, einschließlich Flugabwehr, Artillerie und gepanzerten Fahrzeugen, nach Unterzeichnung eines 61 Milliarden Dollar schweren Pakets.

Unmittelbar nach der Unterzeichnung eines entsprechenden Gesetzes hat US-Präsident Joe Biden am Mittwoch ein neues Militär-Paket für die Ukraine angekündigt.

"In den nächsten Stunden" werde man damit beginnen, Ausrüstung für die Flugabwehr, Artillerie, Raketensysteme und gepanzerte Fahrzeuge in die Ukraine zu schicken, sagte Biden am Mittwoch im Weißen Haus. Biden hatte zuvor das vom Kongress beschlossene Paket im Umfang von 61 Milliarden Dollar (57 Mrd. Euro) unterzeichnet.