Trump startet mit klaren Siegen in den Super Tuesday

Ex-Präsident Donald Trump hat am Super Tuesday einen weiteren großen Schritt in Richtung einer neuerlichen US-Präsidentschaftskandidatur gemacht. Bei Vorwahlen der US-Republikaner in Virginia und North Carolina fuhr er am Dienstag klare Siege gegen seine verbliebene Kontrahentin Nikki Haley ein. Insgesamt wurde in 15 US-Staaten abgestimmt. Amtsinhaber Joe Biden gewann die Vorwahlen seiner Demokraten in Iowa, Virginia, Vermont und North Carolina haushoch.

Vor allem die Niederlage in Virginia ist für Haley schmerzlich, hatte sie sich dort doch die besten Chancen auf einen Sieg ausgerechnet. Vor dem Super Tuesday hatte die frühere US-Botschafterin bei der UNO lediglich im Hauptstadtbezirk Washington D.C. einen symbolischen Sieg gegen Trump eingefahren, bei den acht restlichen Vorwahlen setzte sich der Ex-Präsident klar durch.

Dieser Trend schien auch am Super Tuesday ungebrochen. In Virginia setzte sich Trump bei einem Auszählungsstand von gut einem Drittel mit 63 zu 35 Prozent gegen Haley durch. Aus North Carolina gab es noch keine Auszählungsergebnisse, doch wurde Trump von den US-Medien schon kurz nach Wahlschluss zum Sieger erklärt.

Biden holte in Iowa, Virginia und North Carolina mehr als 90 Prozent der Stimmen, zeigten erste Auszählungsergebnisse. In Vermont lag er mit 88 Prozent knapp unter dieser Marke. Eine Genugtuung für den Amtsinhaber ist vor allem das Ergebnis in Iowa, wo er vor vier Jahren eine schmerzliche Niederlage eingefahren hatte. Der Staat im Mittleren Westen der USA eröffnet traditionell im Jänner den Vorwahlreigen. Heuer war dies aber nur bei den Republikanern der Fall. Ex-Präsident Donald Trump gewann die Abstimmung klar.

Anders als in den vergangenen Jahren fehlt dem Super Tuesday heuer praktisch jegliche politische Spannung. Während Biden als Amtsinhaber bei den Demokraten gesetzt ist, sehen Beobachter bei den Republikanern keine Chance für Haley. Allgemein wurde erwartet, dass sie nach dem Super Tuesday das Handtuch werfen wird. Sollte sie das nicht tun, könnte dies auf eine Kandidatur als unabhängige Kandidatin hindeuten. Haley hatte jüngst klar gemacht, dass sie sich nach einem Wechsel in der republikanischen Parteiführung nicht mehr an die ursprüngliche Festlegung gebunden fühlt, den republikanischen Präsidentschaftskandidaten bei der Wahl im November zu unterstützen. Haley hatte ihre Angriffe auf Trump jüngst deutlich verschärft und sieht sich - ähnlich wie Biden - als Verteidigerin der US-Demokratie gegen den Amtsinhaber.

Nachwahlbefragungen deuteten indes auf die Bedeutung der Gerichtsverfahren gegen Trump für die Wiederwahlchancen des republikanischen Ex-Präsidenten hin. Wie der Datenanbieter Edison Research am Dienstag bekannt gab, waren 40 Prozent der Teilnehmer an der republikanischen Vorwahl in Virginia der Ansicht, dass Trump bei einem Schuldspruch nicht mehr für das Präsidentenamt geeignet wäre. In North Carolina waren es 32 Prozent und in Kalifornien 23 Prozent.

Virginia hält nach Angaben von Ballotpedia offene Vorwahlen ab, bei denen jeder Wähler bei jeder Partei abstimmen kann. Daher könnten in der Stichprobe auch Demokraten erfasst sein. Die Abstimmung in North Carolina ist dagegen parteigebunden.

Trump sieht sich mit einer ganzen Reihe von Gerichtsverfahren konfrontiert. Bei einigen wird davon ausgegangen, dass ein endgültiges Urteil erst nach der Wahl Anfang November fällt. Bei der Abstimmung wird allgemein mit einem knappen Ergebnis gerechnet. Sollte der führende republikanische Bewerber gewinnen, könnte er als Präsident die Einstellung einiger Verfahren bewirken und sich Experten zufolge auch selbst begnadigen. Trump hat in allen Fällen die Vorwürfe zurückgewiesen und von politisch motivierten Verfahren gesprochen.