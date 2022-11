Biden: Abschuss von Rakete in Polen aus Russland "unwahrscheinlich"

US-Präsident Joe Biden hat es als "unwahrscheinlich" bezeichnet, dass die am Dienstag in Polen eingeschlagene Rakete von Russland aus abgefeuert wurde.

Er versprach jedoch, die polnischen Ermittlungen in dem Fall zu unterstützen. "Es gibt vorläufige Informationen, die dagegen sprechen", sagte er am Mittwoch auf Fragen von Journalisten, ob die Rakete von Russland aus abgefeuert worden sei. Dazu verwies er auf den Flugverlauf des Geschosses. "Aber wir werden sehen", sagte er mit Blick auf die noch laufenden Untersuchungen.

Bei dem Einschlag in Polen waren nahe der ukrainischen Grenze im Osten des Landes am Dienstag zwei Menschen getötet worden. Biden berief daraufhin ein Notfall-Treffen von Staats- und Regierungschefs der G7 und der Nato am Rande des G20-Gipfels auf der indonesischen Insel Bali ein.