Biber sind im Biotop Paspels in Brederis am knabbern

Zahlreiche angeknabberte Bäume und ein Biberdamm verraten es sofort, im Biotop Paspels Brederis ist ein Biberpaar überaus aktiv

RANKWEIL. Zu sehen sin die nachtaktiven und scheuen Nager jedoch nur sehr selten. Die Biber sind in Vorarlberg wieder auferstanden und zurück. An der Bachmündung in Brederis bei der Erholungsanlage Paspels ist ein Biberdamm entstanden und die angeknabberten Bäume gleichen einem wahren Chaos. Um sich in Paspels wohl zu fühlen, braucht der geschützte Nager nicht viel, eigentlich nur Ruhe sowie etwas Verständnis und Rücksicht von uns Menschen. VN-TK