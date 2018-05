Bianca Steurer und Paul Reitmayr in der Favoritenrolle

Die Schwarzenbergerin Bianca Steurer und Paul Reitmayr sind bei der 29. Auflage vom Luschnouar Ironmännli die klaren Favoriten.

Das schon seit einer Woche komplett ausverkaufte Ironmännli, startet am Sonntag den 3. Juni um 9 Uhr im Parkbad Lustenau. Mit über 300 Einzelstarterinnen und 25 Staffeln ist die Veranstaltung komplett ausverkauft. Das mit vielen Top-Athleten besetzte Feld, bietet den vielen Jedermänner und –Frauen sich mit diesen auf der gleichen Strecke zu messen. Die derzeitige Wettervorschau, garantieren auch heuer ein tolles Event. Der Start der knapp 25 Staffeln ist im 9 Uhr und danach gehen die Athlet/Innen nach der Schwimmzeit umgekehrt gereiht, alle 20 Sekunden auf die Strecke. Die Top-Favoriten werden ab ca. 10.40 Uhr den Wettkampf in Angriff nehmen.Die Favoriten kommen in diesem Jahr allesamt aus dem Ländle. Bei den Damen ist die klare Favoritin Bianca Steurer (Tri Dornbirn), dahinter werden unter anderem Bader Daniela und Neufert Denise um die Landesmeister-Podestplätze „fighten“. Mit der jungen Sarah Hämmerle (Tri Dornbirn) ist eine VTRV-Nachwuchsathletin dabei, die diesen Damen Paroli bieten will. Dazu kommen weitere Athletinnen die nicht zu unterschätzen sind.