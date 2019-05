Bianca Steurer sensationell Zweite, Bader wurde Sechster

Die Schwarzenbergerin Bianca Steurer holt den sehr starken 2. Rang beim 70.3 in St. Pölten (Mitteldistanz) und Martin Bader aus Dornbirn erzielt mit Rang 6 seinen beste Platzierung

Martin Bader (Tri Dornbirn) erreichte am heutigen Tag mit Rang 6 seine beste Platzierung in St. Pölten. Er zeigte wie gewohnt eine tolle Schwimmleistung und stieg als Zweiter aus dem Wasser. Thomas Steger fuhr vorne weg und dahinter der Dornbirner in einer 5 Manngruppe. Von Hinten kam der starke Radfahrer und letztjährige Sieger Michael Weiss aus Niederösterreich. Kurz vor dem Lauf setzte sich Löschke und Steger etwas ab und Bader nahm mit gut 3 ½ Minuten Rückstand als 8. den Halbmarathon in Angriff. Er zeigte eine solide Laufleistung und erzielte mit dem 6. Rang und einer Zeit unter 4 Stunden sein bisher bestes Ergebnis in St. Pölten.