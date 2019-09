Bianca Steurer kämpft in Nizza um eine WM-Medaille

Als einzige Österreicherin vertritt die 32-jährige Schwarzenbergerin das Land im Großereignis

Am kommenden Wochenende findet die Ironman 70.3 World Championship in Nizza (Frankreich) statt.

Mehr als 5.500 Triathleten aus der ganzen Welt starten am kommenden Wochenende (7./8. September 2019) bei der Ironman 70.3 World Championship in Nizza. Die fünfgrößte Stadt Frankreichs gilt seit jeher als europäisches Triathlon-Mekka.

Die 1,9 Kilometer lange Schwimmstrecke führt am Quai des Etats-Unis entlang, während der Schwimmstart in La baie des Anges erfolgt. Anschließend führt der 90 Kilometer lange Radstrecke in einer Runde in die Berge rund um Nizza, einschließlich des Col de Vence. Dort ist eine 9 Kilometer langer Anstieg mit einer durchschnittlichen Steigung von 6,6 Prozent zu überwinden, um den höchsten Punkt, 962 Meter über dem Meeresspiegel, zu erreichen. Die 21,2 Kilometer lange Laufstrecke führt auf zwei Runden entlang der weltberühmten Promenade des Anglais, wo sich auch die Ziellinie befindet.