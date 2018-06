Bianca Steurer war auf der Olympiastrecke eine Klasse für sich

Die Schwarzenbergerin Bianca Steurer präsentierte sich beim Triathlon auf der Olympiadistanz in Bregenz in eindrucksvoller Manier auf Platz eins. Leon Pauger siegte bei den Herren.

Am Sonntagmorgen um 8 Uhr erfolgte im Strandbad Bregenz bei einer einzigartigen Stimmung und tollen Ambiente der Startschuss für den Raiffeisen Triathlon Bregenz. Der vom Verein Trigantium Bregenz optimal organisierte Event bot den Sportlern und Zuschauern beeindruckende Erlebnisse.

Zuerst gab es 2 Runden im See von 750m zu schwimmen. Nach der ersten Runde mussten die Sportlerinnen einen Landgang von 300 Metern bewältigen um dann wiederum in den Bodensee einzutauchen. Gleich von Anfang an übernahmen die Favoritinnen aus dem Ländle die Führung.