BG Dornbirn fördert unternehmerische Kompetenzen

Dornbirn. Nicht nur die Europäische Kommission hat die Wichtigkeit von „unternehmerischer Kompetenz“ erkannt und sie als eine von acht Schlüsselkompetenzen für das lebenslange Lernen formuliert. Auch am Bundesgymnasium Dornbirn vermittelt man den Schülern grundlegende Kompetenzen in Wirtschaftsfächern. „Zum elften Mal konnten die Schüler im Rahmen des Schulversuchs ˏRealgymnasium für Kultur & Ökonomieˊ die Unternehmerprüfung ablegen. Aber bereits davor wurde der Unternehmerführerschein als Wahlpflichtfach angeboten“, so Direktor Markus Germann. Heuer stellten sich insgesamt 28 Jugendliche der Prüfungskommission der Meisterprüfungsstelle der WKO. Alle Kandidaten bestanden die Prüfung mit Bravour – 21 erhielten eine Auszeichnung und vier einen guten Erfolg. Jetzt fand die feierliche Zertifikatsverleihung an die Maturanten der 8ar Klasse statt.