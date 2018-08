Siege für Bezzecchi und Bagnaia bei Motorrad-GP in Spielberg

Marco Bezzecchi hat am Sonntag beim Motorrad-GP von Österreich in Spielberg das Auftakt-Rennen der Moto3-Klasse vor Landsmann Enea Bastianini gewonnen. Der italienische KTM-Pilot baute auf dem Red Bull Ring seine WM-Führung auf den Tagesdritten Jorge Martin (Honda) aus Spanien aus. In der Moto2-Klasse gewann der Italiener Francesco Bagnaia (Kalex) und übernahm damit die WM-Führung.

Nach einem Zweikampf über die Renndistanz setzte sich Pole-Mann Bagnaia am Sonntag auf dem Red Bull Ring knapp vor dem Portugiesen Miguel Oliveira durch und verhinderte damit einen zweiten KTM-Tagessieg. Als 3. erneut auf das Podest kam Rossi-Halbbruder Luca Marini.

Der in der Moto3-Klasse als 23. aus der achten Reihe gestartete Österreicher Maximilian Kofler wurde auf seiner KTM 29. und damit auf der Strecke Letzter. Der 17-jährige HAK-Schüler aus Oberösterreich hatte wie im Vorjahr eine Wild Card für den WM-Auftritt in der kleinsten WM-Klasse erhalten. Im Rennen erhielt Kofler u.a. eine Plus-1-Platz-Strafe wegen Verlassens der Strecke (Track Limit).